Piano Lombardia e Pnrr, segui la diretta del convegno su LiberoTv: intervengono Attilio Fontana ed Enrico Giovannini

25 novembre 2021 a

a

a

Segui la diretta del convegno "Piano Lombardia e Pnrr": intervengono tra gli altri Attilio Fontana ed Enrico Giovannini. Sotto al box video in cui puoi seguire la diretta, la presentazione dell'evento e l'elenco completo degli interventi.

LA PRESENTAZIONE DELL'EVENTO

Come verrà applicato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Lombardia e che impatto avrà sul territorio? E quali sono i primi impatti del Piano Lombardia, ovvero il programma di investimenti varato dalla Regione? Questi i temi che verranno affrontati durante il convegno “Piano Lombardia e Pnrr”, dalla ripresa economica post pandemia, al ruolo di stimolo delle infrastrutture pubbliche per la creazione di benessere e opportunità. Interverranno il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana; il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini che tratterà delle grandi aree di intervento del Pnrr; Giuseppe Catalano, coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del Mims, e Aldo Colombo, Direttore generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, che interverranno sui numeri del Pnrr e del Piano Lombardia e quali impatti i programmi, governativo e regionale, avranno sul territorio. Una tavola rotonda esaminerà quale ruolo devono e dovranno ricoprire le istituzioni nella ripresa economica: affronteranno il tema Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, Alessandro Morelli, Viceministro del Mims, Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia, Vera Fiorani, Amministratore delegato di Rete Ferroviaria italiana, Tiziano Pavoni, presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili lombarda, Vittorio Poma, presidente dell’Unione province lombarde, Mauro Guerra, presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani della Lombardia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.