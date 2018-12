Jaumo e le Controtendenze 2019, stile hipster al capolinea e benvenuto al look curato

Barba e baffi di ogni forma e dimensione sono apparsi sul volto degli uomini di tutto il mondo negli ultimi anni. Secondo Jaumo, app di incontri con più di 800.000 iscritti solo in Italia e 40 milioni nel mondo, però, lo stile anticonformista ha i mesi contati: per il 2019 si prospetta il ritorno del look curato e del viso rasato.

I baffi hanno subito una continua evoluzione e oggi sono diventati il simbolo della cultura hipster, che ha dato vita a un vero e proprio culto del baffo, con barbieri che danno libero sfogo alla propria fantasia per creare tagli sempre nuovi e innovativi. In baffi più cool e famosi sono: Chevron: a forma di V rovesciata sopra il labbro superiore, famosi per essere stati scelti da Tom Selleck in Magnum P.I. Manubrio: forse il più classico degli stili, facilmente riconoscibile dal suo "effetto curvo", che ricorda il manubrio di una bicicletta. Fa pensare immediatamente ai cattivi dei film western. Ci sono poi i baffi alla "Dalì": sottilissimi, come quelli del celeberrimo pittore spagnolo. Adatti a coloro che hanno un look eccentrico e non hanno paura di osare. I baffi a matita, invece, sono i baffi sottili di Clark Gable, rivisitati da Brad Pitt nel film di Tarantino “Bastardi senza Gloria”.

La tendenza di barba e baffi sembra ormai sul viale del tramonto e a dimostrarlo è una survey condotta da Jaumo da cui è emerso che in Italia il 72,8% degli uomini e l’81.3% delle donne preferisce un volto ben curato e rasato. Il fenomeno non riguarda solo l’Italia, ma anche altri Paesi nel mondo: in Germania il 76,6% delle donne e il 78.3% degli uomini non pensa che barba e baffi siano sexy, così come il 50.4% delle donne e il 67.8% degli uomini in USA e il 56,5% delle donne e il 63,7% degli uomini in UK.

Jaumo è un’app d’incontri fondata nel 2011 da Jens Kammerer e Benjamin Roth. Ad oggi conta 40 milioni di utenti in 180 paesi con oltre 800.000 utenti in Italia. Jaumo può essere scaricata gratuitamente sui dispositivi iOS e Android. La missione dei fondatori è quella di dotare la community dei single di un’applicazione d’incontri facile da utilizzare e

affidabile.