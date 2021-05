Milano, 30 rom arrestati nel campo comunale di via Bonfadini. Le accuse: traffico di droga e di rifiuti

Massimo Costa 04 maggio 2021 a

a

a

Le forze dell'ordine hanno circondato questa mattina all'alba il campo rom comunale di via Bonfadini, alla periferia sudest di Milano, per eseguire oltre 30 misure di custodia cautelare in carcere per estorsione con metodo mafioso, associazione a delinquere per traffico illecito di rifiuti e traffico di droga.

L'indagine, condotta dai sostituti sostituti procuratori Francesco De Tommasi e Sara Ombra, coordinati dal procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Milano Alessandra Dolci, sono partite nel giugno 2020 e hanno scoperchiato un covo dell'illegalità milanese. Il campo nomadi, secondo gli inquirenti, era il "centro nevralgico della gestione illecita di rifiuti". Il blitz è stato condotto dalla polizia locale, presente con decine di uomini. Per agevolare l'operazione sono state chiuse per ore le vie Pestagalli, Bonfadini e un tratto di via Zama.

Da anni i residenti del quartiere e l'opposizione di centrodestra chiedevano lo smantellamento dello storico insediamento autorizzato: il villaggio era stato già protagonista di varie operazioni della polizia riguardo al traffico di macchine rubate, che venivano smontate e poi bruciate fuori dal campo. Soddisfatto il presidente del Municipio 4 Paolo Bassi (Lega): "Ringrazio la magistratura e i nostri ghisa per l'ottimo lavoro, ma non posso osservare come questo sia solo l'ennesimo caso che conferma l'incompatibilità di questa terra di mezzo con il resto della città. Ogni anno sono diversi i blitz delle forze dell'ordine in zona e ogni volta i reati contestati sono numerosi e pesantissimi. Credo sia evidente che in questo posto non si riesce a mantenere una situazione accettabile di legalità". Il comando della polizia locale comunicherà nel corso della giornata ulteriori dettagli sull'operazione. Roghi, rapine, arresti. Quando si metterà la parola fine su uno dei buchi neri della città di Milano?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.