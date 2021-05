A Milano brucia il polline dei pioppi: boom di incendi dolosi. Ecco chi si diverte a seminare il panico

11 maggio 2021 a

A Milano i ragazzi danno fuoco ai pollini di pioppo: boom di interventi dei vigili del fuoco. Da Bussero a Cassina de' Pecchi. Da Trezzano a Cesano Boscone fino al cuore della città Milano. Si moltiplicano le segnalazioni di incendi dolosi causati dando fuoco ai "pappi" dei pioppi, cioè i pollini lanuginosi delle piante tanto diffuse a Milano e in gran parte della pianura padana. E sulle pagine del social network Twitter, come segnala il sito di news ilpost.it, c'è anche un video, una specie di tutorial che sta girando molto, e che mostra come dare fuoco ai "pappi" e quanto velocemente si possano espandere le fiamme se ve n'è in abbondanza.

In tutto, sono stati una ventina gli interventi dei vigili del fuoco a Milano e nei comuni limitrofi per piccoli incendi causati con ogni probabilità dolosamente da gruppi di ragazzi nei giardini pubblici. Piantati a migliaia nel dopoguerra in città per il loro costo contenuto e la velocità della crescita per far tornare il verde in una Milano in molte zone seriamente colpita dalle bombe, i pioppi si sono trasformati in una iattura per la quantità di polline lanuginoso che sono in grado di disperdere in primavera. Un processo che ogni anno crea fastidiosissime allergie ai cittadini milanesi e può addirittura intasare i tombini. Ora si scopre pure che prende fuoco facilmente: lo hanno scoperto soprattutto alcuni ragazzi, che hanno pensato bene di bruciare i cosiddetti "pappi", costringendo i vigili del fuoco a intervenire sia nel capoluogo che nell'hinterland.

