San Donato Milanese, auto precipita dal cavalcavia e atterra sui binari: attimi di paura

Un’auto con un 48enne alla guida è precipitata ieri sera prima delle 20 da una delle rampe dello svincolo San Donato della tangenziale Est di Milano, finendo sui binari sottostanti della linea ferroviaria. Le foto scattate dai vigili del Fuoco ritraggono la Dacia Duster atterrata a cavallo dei binari.

Il conducente è stato trasportato dai soccorritori del 118 in gravi condizioni all’ospedale Humanitas di Rozzano. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente che avrebbe visto l’automobilista sfondare con il suo Suv un new jersey e cadere per alcune decine di metri prima di atterrare sui binari.

Secondo i primi rilievi, l'uomo avrebbe fatto tutto da solo: non risulta, infatti, siano stati coinvolti altri mezzi. Il 48enne potrebbe anche aver avuto un malore. La circolazione, nel frattempo, è tornata alla normalità dopo che ieri sera si sono registrati ritardi su tutte le percorrenze, e anche la linea S1 Lodi-Saronno risultava interrotta a Rogoredo senza corse in arrivo nel Lodigiano.

