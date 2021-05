Milano, piazza Duomo invasa dai filopalestinesi: folla e assembramenti

Massimo Costa 13 maggio 2021 a

a

a

Ancora assembramenti in piazza Duomo. Sono oltre un migliaio i manifestanti che si sono ritrovati in centro a Milano per il presidio indetto alle 17.30 "a sostegno della lotta del popolo palestinese" in relazione ai combattimenti in corso nella Striscia di Gaza e in Israele. A partire dalle 17 in piazza si sono erano già radunati centinaia di giovani e giovanissimi ragazzi di origine araba.

L'iniziativa è organizzata da Assopace Palestina, Gaza Freestyle, Giovani palestinesi d'Italia, Mutuo Soccorso Milano APS e ha visto l'adesione di molte sigle della sinistra radicale e internazionalista. Assopace Palestina in una lettera inviata ieri al governo, chiedeva "di fermare questa nuova ondata di violenza, intimando ad Hamas di fermare il lancio dei razzi ed al governo israeliano di rimuovere l'assedio di Gaza e di fermare qualsiasi tipo di ritorsione contro la popolazione della Striscia di Gaza; di impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di diritto internazionale per fermare l'espropriazione e la demolizione delle case a Gerusalemme Est".

In piazza sono stati urlati cori di odio contro Israele. Duro il capogruppo di Forza Italia in Comune Fabrizio De Pasquale: "Forza Italia è molto preoccupata dalla manifestazione di oggi in piazza Duomo, nella quale molti giovani cresciuti nelle periferie di Milano urlavano parole d’odio e espressioni razziste nei confronti di Israele e del suo popolo. Occorre che Milano esponga la bandiera di Israele fuori da Palazzo Marino per chiarire che i valori democratici dell’integrazione e della libertà religiosa sono valore della nostra comunita' e questa citta' ripudia il fanatismo religioso, l’odio razziale e il terrorismo contro le popolazioni civili. Invitiamo la sinistra milanese a vigilare sull’antisemitismo di certe proteste".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.