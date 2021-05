Milano, positiva al Covid esce e festeggia con gli amici: indagata per epidemia colposa

14 maggio 2021 a

Una ragazza di 21 anni di origine filippina è stata indagata a Milano per epidemia colposa per essere stata trovata fuori di casa nonostante fosse risultata essere positiva al Covid-19. Alle 21.45 di giovedì sera una pattuglia dei Carabinieri ha notato infatti in piazza Gae Aulenti la presenza di gruppo di ragazzi tutti sui vent'anni e nessuno con indosso la mascherina.

I giovani erano tutti di età compresa tra i 18 e i 20 anni, Durante il controllo dei militari della stazione Moscova è emerso che la 21enne era stata segnalata il 12 maggio dall'Ats come soggetto sottoposto alla quarantena obbligatoria per aver contratto il Coronavirus. Oltre alla denuncia la giovane è stata sanzionata con altri 20 giovani per violazione della normativa anti-Covid.

Il blitz delle forze dell'ordine arriva un giorno dopo le multe ai giocatori dell'Inter - tra cui Lukaku, Perisic, Young e Hakimi - beccati a una cena alle 2 di notte in un albergo del centro di Milano. Il coprifuoco prosegue, le multe pure.

