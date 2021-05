Vaccino in Lombardia, da giovedì 20 maggio i 40enni possono prenotare il siero: ecco come fare

14 maggio 2021 a

Guido Bertolaso annuncia le prossime tappe della campagna vaccinale in Lombardia: il 20 maggio, lunedì, la prenotazione tocca alla fascia d'età 40-49 anni. Il generale Figliuolo ha lasciato facoltà alle regioni di aprire le registrazioni da lunedì 17, ma la Lombardia ha le agende piene e meno dosi di quelle promesse dal governo: così si procederà dal 20 maggio. Bertolaso ha spiegato che per quella data ci sarà la fornitura di vaccini necessaria e ci sarà spazio nelle agende che al momento sono piene per le prenotazioni degli Over 50. "Sappiamo - ha aggiunto - che potremo garantire ai 40 enni di vaccinarsi ai primi di giugno".

Poi toccherà ai trentenni, che potranno prenotarsi da giovedì 27 maggio. "Il 2 giugno, non causalmente il giorno della Festa Repubblica, apriremo invece le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza" continua Bertolaso. "Tutta la Lombardia avra' ricevuto la prima dose prima di andare in vacanza e questo vorrà dire immunità di gregge, tranquillità, immagine e capacita' di accogliere", ha aggiunto Bertolaso. La Lombardia attualmente è prima in Italia per dosi somministrate e supera costantemente l'obiettivo fissato dal commissario governativo.

