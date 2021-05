Vaccino, in Lombardia scattano le prenotazioni degli over 40

19 maggio 2021 a

In Lombardia tocca ai quarantenni. Scatteranno da stasera, probabilmente dopo le 22, le prenotazioni degli appuntamenti per la prima dose di vaccino per chi ha tra i 40 e i 49 anni. Il via ufficiale è fissato per la mezzanotte, ma come per le altre fasce d'età il sistema verrà aperto in anticipo. La platea è di "circa 800.000 unità", come ha sottolineato Marco Salmoiraghi dell'Unità organizzativa della direzione Welfare regionale. "C'è in atto anche la fase di convocazione della seconda dose del personale docente e scolastico, che inizierà il 25 maggio".

Le iniezioni - agli over 40 dovrebbe essere riservato Pfizer o Moderna - dovrebbero iniziare dai primi di giugno e poi proseguire in base alla disponibilità di dosi, sempre condizionata dagli approvvigionamenti della macchina statale guidata dal coordinatore nazionale per la campagna vaccinale, il generale Paolo Francesco Figliuolo. Per ora la Lombardia viaggia per il momento a 85mila somministrazioni al giorno, ma la speranza è di salire a 120mila, che è comunque inferiore alla capacità massima degli hub lombardi, che possono arrivare fino a 140mila.

La Lombardia è in testa per quanto riguarda il numero di dosi somministrare con 4.922.185 (il 96,9 per cento delle dosi ricevute). Le prossime fasce scatteranno il 27 maggio, per chi ha tra i 30 e 39 anni, e il 2 giugno per i giovani tra i 19 e i 26 anni. La speranza è che arrivino delle forniture adeguate, in modo da finire tutte le prime dosi entro il mese di luglio.

