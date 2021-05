Milano, l'annuncio di Silvia Sardone (Lega): "Alle comunali mi ricandido"

20 maggio 2021 a

Buone notizie per il centrodestra e in particolare per la Lega. Silvia Sardone si ricandiderà a consigliere comunale di Milano. A rivelarlo è stata la stessa esponente del Carroccio nel corso del Consiglio comunale convocato online. Durante una discussione con l'assessore alle Politiche Sociali Gabriele Rabaiotti, a seguito di una domanda a risposta immediata della leghista sul Campo rom di via Bonfadini, Spiega Sardone: "Le comunico che mi ricandido in Consiglio comunale. Se i cittadini vorranno quindi mi rivedrà a Palazzo Marino".

Una buona notizia, si diceva, anche perché la Sardone è una vera e propria macchina da guerra in fatto di preferenze. Cinque anni fa venne eletta a Palazzo Marino con quasi 2300 voti personali. Nel 2018 si candida al Consiglio Regionale e fa un vero e proprio boom: 11.312 preferenze che fanno di lei la seconda più votata di tutto il Consiglio (dietro a Giulio Gallera) e prima fra le donne. L'anno successivo, dopo il suo passaggio da Forza Italia alla Lega, Sardone si candida alle europee e viene eletta con con quasi 45.000 preferenze

