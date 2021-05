Annarosa Racca candidata sindaco del centrodestra a Milano? "Ci sono tanti nomi, vedremo..."

24 maggio 2021 a

a

a

Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, è il nome a sorpresa che potrebbe uscire dal vertice di oggi pomeriggio sul candidato sindaco di Milano del centrodestra. Dopo il no di Gabriele Albertini, i partiti stanno infatti cercando un nome civico per sfidare il sindaco uscente Beppe Sala. "Ci sono tanti nomi, non solo il mio" ha detto oggi la Racca interpellata sulla sua possibile candidatura. "Sono decisioni ancora premature. Si vedrà... Bisogna trovare un sindaco vicino ai cittadini, a questa grande impresa. Vediamo".

Sul tavolo del centrodestra ci sono sempre i nomi di Maurizio Lupi, deputato ed ex assessore a Milano con Gabriele Albertini; Fabio Minoli, dirigente Bayer Italia con un passato da onorevole di Forza Italia (indicato da Albertini); Riccardo Ruggiero, manager ed ex capo in Telecom dell'attuale sindaco Sala. Più defilate le candidature di Simone Crolla, delegato della camera di commercio Americana in Italia e Roberto Rasia, responsabile delle relazioni esterne della Pellegrini disponibile a correre già dal primo gennaio (anche se Forza Italia e Fratelli d'Italia sono sempre stati freddi sul suo nome).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.