Matteo Salvini, il candidato sindaco di Milano ancora non c'è? "Vado a Fatima, cercherò un'illuminazione"

29 maggio 2021 a

a

a

"Andrò a Fatima e cercherò un'illuminazione, vado a raccogliere un suggerimento utile". Lo ha detto Matteo Salvini, a margine di un appuntamento della Lega a Milano, scherzando sul fatto che il centrodestra ancora non ha trovato una quadra sulle proprie candidature alle prossime amministrative in programma a ottobre. Salvini parte oggi per una trasferta di lavoro in Portogallo e rientrera' lunedi' in Italia; ultima tappa del suo viaggio sarà proprio la visita al suggestivo e spirituale santuario dedicato alla Madonna di Fatima. Sempre sulle comunali, Salvini ha spiegato che al vaglio "c'e' più di una donna tra le possibili candidate, "sia per Milano sia per Roma: vedremo di scegliere il meglio dal mondo delle professioni, delle Università e della medicina".

Secondo Salvini, il centrodestra "punta a vincere le amministrative in autunno. La sinistra va divisa a Roma come a Torino e Napoli, noi andremo insieme scegliendo i candidati migliori". "Il problema - ha spiegato Salvini - è di abbondanza. Sono tanti i candidati che si sono messi a disposizione". Rispondendo a chi gli ha chiesto quando si terrà il vertice del centrodestra, Salvini ha risposto: "In settimana". A Milano "Albertini - ha proseguito Salvini - darà una mano, si e' detto disponibile a fare il vice sindaco ne sono onorato perché non ha solo un grande passato, ma anche un grande futuro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.