Montisola, l'isola Covid-free della Lombardia. Letizia Moratti: "Vaccinato l'87% della popolazione"

Sabato è stato il grande giorno di Montisola, unica realtà in Lombardia selezionata dal Ministero del Turismo per diventare Covid Free. Le dieci linee vaccinali hanno lavorato a pieno regime, consentendo l'immunizzazione dell'87% della popolazione residente sull'Isola e creando di fatto in quel microcosmo, una immunità di gregge. Montisola si va ad aggiungere al altre perle quali Capri, Procida, Stromboli e Capraia.

Soddisfatta la vicepresidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti: “Anche la Lombardia ha la sua isola Covid free. Un altro valore aggiunto per la nostra campagna vaccinale: un grandissimo lavoro di squadra, grazie a tutti”. E ancora: “Come già era accaduto in occasione delle campagne ad hoc, massive e reattive, adottate con l’arrivo delle varianti, Regione Lombardia ha confermato ancora una volta la sua capacità di adattarsi alle esigenze del momento e alle richieste del territorio – aggiunge Moratti – Lo ha fatto grazie a un' eccellente sinergia tra Welfare, Protezione civile, Areu, Ats e Comune sotto la supervisione del dottor Guido Bertolaso che ha partecipato al Vax Day. Il resto l’ha fatto la grandissima responsabilità e senso civico dei cittadini consentendo di raggiungere circa l’87% della popolazione vaccinata, dopo che in tanti avevano già ricevuto la prima somministrazione e in attesa di vaccinare gli under 16”.

