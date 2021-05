Basket, l'Olimpia Milano batte il CSKA 83-73 e chiude l'Eurolega al terzo posto

Fabrizio Carcano 30 maggio 2021 a

a

a

L’AX Armani Exchange chiude al terzo posto la sua avventura in Eurolega battendo nella finalina di consolazione delle Final Four di Colonia il CSKA Mosca per 83-73.

Vittoria simbolica ma significativa, perché l’Olimpia, dopo la rocambolesca sconfitta al fotofinish di 48 ore prima nella semifinale contro il Barcellona, ha subito reagito con una prova di carattere, battendo gli esperti russi (privi dell’ex milanese Hackett) con una prestazione di alto livello difensivo, costringendo il CSKA a sparare con 6/26 da tre punti.

Milano sempre avanti, pur con qualche rotazione per dare più spazio ad alcuni giocatori della panchina come Moraschini, Roll e Tarczewski, spinta dall’inesauribile voglia di vincere dei 35enni Rodriguez e Micov e dalla tenacia difensiva di Hines che ha realizzato il record di stoppate nelle finali di Eurolega arrivando a quota 15.

Gara equilibrata per tre quarti, con Milano avanti all’intervallo sul 40-34 e poi di tre punti sul 60-57 all’ultimo giro di boa.

Nel quarto periodo la difesa biancorossa stringe ulteriormente le maglie, l’AX allunga sul 68-57 e il CSKA pur trovando qualche siluro da fuori fatica a riavvicinarsi, consentendo un finale in controllo ai milanesi. Che chiudono al terzo posto la cavalcata europea da 26 vittorie in 41 partite, con una fase regolare al quarto posto con 22 vinte su 34, poi il 3-2 nel turno di playoff vinto contro il Bayern Monaco.

Nella notte l’Olimpia tornerà a Milano. Martedì trasferimento a Venezia per giocare mercoledì sera la terza gara delle semifinali contro Venezia nel catino del Taliercio: AX in vantaggio per 2-0, con una sola vittoria andrà in finale. L’obiettivo milanese è chiudere la serie nei due incontri in terra veneziana ed evitare la quinta gara eventualmente in programma il 5 giugno al Forum di Assago.

