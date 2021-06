Chiara Ferragni fa il vaccino e applaude Regione Lombardia: "Bravi, hanno recuperato"

02 giugno 2021 a

a

a

La Regione Lombardia ha convinto anche Chiara Ferragni. La influencer oggi ha fatto il vaccino e ha lodato l'organizzazione del Pirellone: "Devo anche dare merito a Regione Lombardia per aver recuperato nella camagna vaccinale dopo mesi di disagi. Continuiamo così e vacciniamoci tutti per tornare ad una vita normale". Insieme a Fedez, la Ferragni era stata protagonista di una polemica contro il Pirellone all'inizio di aprile: la nonna di Fedez, stando alla versione della Ferragni, era stata vaccinata solo perché parente del cantante ("Un operatore ha chiesto se era la nonna di Fedez e le ha dato l'appuntamento dopo la mia storia su Instagram""; la Regione dal canto suo aveva ribattuto che la nonna del cantante era stata chiamata al telefono in seguito a un errore di compilazione della domanda, che sarebbe stata incompleta.

Poi la Ferragni ha fatto un appello a tutti i follower: “Fatelo tutti, mi sembra di vedere la luce in fondo al tunnel dopo un anno e mezzo. Questo è l’unico modo per uscire dall’incubo.”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.