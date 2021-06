Basket, Olimpia Milano sull'orlo del baratro: gara-4 con Bologna per allungare la serie finale

Fabrizio Carcano 11 giugno 2021 a

a

a

Vincere o ‘morire cestisticamente’. L'Olimpia Milano ha le spalle al muro e i piedi sull’orlo del baratro. Stasera alle 19 (diretta su Rai Sport) alla Segafredo Arena di Bologna va in scena la quarta partita della serie della finale dello scudetto del basket. Scudetto che stasera potrebbe cucirsi sulle canotte bianconere della Virtus dopo vent’anni esatti dall’ultimo tricolore. Bologna sta dominando la serie sul 3-0 e ha a disposizione il primo match point per il tricolore. Se la Segafredo vince si prende il titolo sul 4-0, se invece l’AX Exchange Armani risorgesse dalle sue ceneri si tornerebbe domenica al Forum per la quinta partita con un altro match point per i bolognesi.

Olimpia come detto sull’orlo del baratro. In queste prime tre partite i biancorossi hanno ampiamente dimostrato di aver terminato la benzina, fisica ma anche mentale, dopo un’interminabile stagione da 90 partite giocate finora. Milano è scarica, crolla nell’ultimo periodo, due giorni fa a Bologna negli ultimi dieci minuti ha segnato appena sei punti incassandone ventiquattro.

In questa finale Milano ha segnato 69.0 punti di media in questa finale, oltre 12 in meno della media stagionale, sta tirando con il 36.6% da due e il 27.6% da tre contro il 43 della stagione regolare. Ma oltre i numeri c’è una difesa che da asfissiante è diventata morbida, c’è quella vis gladiatoria venuta a mancare dopo la sconfitta nelle finali di Eurolega due settimane fa.

Stasera Milano gioca per sopravvivere e allungare la serie, perché mai nessuno nella storia italiana dei playoff ha mai ribaltato da uno 0-3 vincendo poi quattro gare consecutive. L’Olimpia ci deve provare, anche se quasi certamente non avrà il regista Delaney per un problema muscolare: un’ulteriore difficoltà per una squadra che sta avendo tanti problemi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.