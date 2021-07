Olimpia Milano, Leday saluta e arriva l'azzurro Gianpaolo Ricci

Fabrizio Carcano 06 luglio 2021 a

a

a

Estate di mezza rivoluzione per l’Olimpia Milano. Il mercato estivo, dopo il terzo posto in Eurolega, mancando la finale all’ultimo secondo, e la finale scudetto persa a giugno contro Bologna, doveva limitarsi solo a pochi ritocchi, Invece l’AX Armani Exchange sta rivoluzionando mezza squadra.

In tre settimane sono andati via Punter, Micov, Brooks, Moretti e ieri un po’ a sorpresa Zach Leday. Rimpiazzati dalle guardie americane Devon Hall e Jerian Grant, dall’ala Matteo Alviti, dall’ala greca Kostantinos Mitoglou e, ultimo colpo in ordine cronologico, dall’ala alta Giampaolo Ricci, fresco reduce dallo scudetto con Bologna e dall’impresa azzurra a Belgrado, dalla vittoria dell’Italia che ha conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo.

Classe 1991, 202 centimetri, Ricci è cresciuto nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma per poi avviare una carriera di scalata, dalla B alla A2, poi la A con Cremona a 26 anni dal 2017, prima del passaggio alla Virtus Bologna nel 2019 con il salto di qualità anche in chiave azzurra. È stato un fattore decisivo in queste ultime finali scudetto, con il suo tiro da tre sugli scarichi e la sua fisicità difensiva.

Arriva per coprire il ruolo di 4 lasciato libero da Leday e Brooks ma a questo punto, dopo la partenza di Leday, l’impressione è che Ricci venga a fare la riserva, mentre il posto da titolare sarà riservato al reggiano Niccolò Melli, che nelle prossime settimane deciderà se accettare un’offerta NBA o tornare in Europa per cercare di vincere l’Eurolega, magari proprio a Milano dove ha già vinto lo scudetto nel 2015…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.