No Green Pass, "non mi potete fermare". Delirio della fanatica in stazione a Milano, ma c'è la polizia: fa una bruttissima fine

Un clamoroso flop in tutta Italia, le manifestazioni dei "no pass", di chi si oppone al Green Pass. Avrebbero dovuto bloccare il traffico ferroviario, avevano promesso battaglia, eppure in tutte le città si contavano poche, anzi pochissime, persone. Nemmeno un treno in ritardo, pochissime situazioni di tensione, immagini spiazzanti come quella della signora a Roma che si interroga: "Ma ho sbagliato posto? Dove sono gli altri?".

Video su questo argomento "Il Green Pass non è un problema, vaccinatevi e portatevelo dietro": Alessandro Sallusti, la pietra tombale sui no-vax

E tra i momenti surreali che ci ha "regalato" questa giornata di protesta, uno arriva direttamente di Milano, dalla stazione di Porta Garibaldi, dove i manifestanti erano letteralmente quattro gatti ( clicca qui per vedere il servizio realizzato per LiberoTv ).

Due prof a scuola senza Green pass? Il preside li caccia, loro lo denunciano: qui Torino, siamo al caos totale

Nelle immagini che potete vedere qui sotto, pubblicate dal Corriere.it, ecco una manifestante che prima tenta di entrare all'interno della stazione meneghina sprovvista di Green pass: viene ovviamente respinta. Dunque non si dà per vinta e si precipita verso la metropolitana, dove dopo una accesa discussione con la polizia supera i tornelli: un "gesto dimostrativo" durato pochi secondi, infatti è durato pochi secondi. Quindi la tizia urla: "Come non hanno potuto fermare me, non possono fermare nemmeno gli altri". Peccato che subito dopo venga portata via dagli agenti...

