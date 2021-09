Matteo Salvini e Giorgia Meloni, "salta l'incontro a Milano". Lei fa tardi, lui va via. Veleno e replica: "Cosa c'è dietro"

30 settembre 2021 a

Un turbolento finale di campagna elettorale per Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I due leader di Lega e Fratelli d'Italia erano attesi a Milano per un incontro a sostegno con il candidato sindaco Luca Bernardo e una bella photo-opportunity, una foto insieme per rinsaldare mediaticamente l'alleanza. Ma Giorgia ritarda e alla fine Matteo se ne va, senza incrociarla. Il "fattaccio" è avvenuto in un hotel vicino alla stazione di Rogoredo. L'aereo della Meloni parte in ritardo, in sala secondo Repubblica si registra "un certo nervosismo" e alla fine, quando il leghista esce, con Bernardo restano solo Antonio Tajani e Maurizio Lupi.

"Matteo, Giorgia sta arrivando!", ha provato a trattenere Salvini il colonnello di FdI a Milano, Ignazio La Russa. L'ex ministro degli Interni però ha il treno: "Scusate eh ma ho già spostato due appuntamenti". Aveva fatto in tempo intanto a placare i bollori di chi, nella Lega, reclama un confronto interno sulla scia del caso di Luca Morisi, indagato a Verona, e con l'ombra di alcune sconfitte alle prossime elezioni amministrative. "Un congresso nazionale arriverà, facciamo prima quelli locali". Deluso La Russa, che al telefono con Daniela Santanchè si sfoga: "Che ti devo dire, Matteo è andato via, non ha ascoltato nessuno degli altri che parlavano, neanche il candidato sindaco". E secondo Repubblica, altri due parlamentari di Fdi si sarebbero sfogati usando parole dure: "È una vergogna!".

A stretto giro di posta, però, ecco la smentita di Salvini di fronte alle voci più "terroristiche" di rotture o addirittura litigi con la Meloni. "Nessuna polemica e zero tensioni: questa mattina non è stato possibile salutarci di persona per banali imprevisti con gli orari di aereo e treno, facilmente verificabili con una telefonata. Saremo insieme già domani a Roma. È incredibile tuttavia che, anche oggi, certi media scrivano bufale o riportino surreali ricostruzioni pur di non parlare delle proposte e dei progetti del centrodestra. Ma non importa: il centrodestra è compatto e lo ha dimostrato ancora una volta in queste elezioni amministrative, con candidati unitari in tutte le grandi città. A chi cerca divisioni e litigi consigliamo di guardare a sinistra".

