Greta Thunberg, la "comunista"? Beccata in piazza a Milano così: ma la battaglia non è per l'ambiente?

Canta "Bella ciao" insieme agli altri attivisti, saltando e battendo le mani: Greta Thunberg guida a Milano la manifestazione per l'ambiente. In testa al corteo, insieme a lei, c'è anche l'ugandese Vanessa Nakate, fondatrice di Rise Up. A seguire centinaia di giovani dei Fridays For Future, provenienti da tutto il mondo, che sfilano per chiedere ai potenti di agire. Si tratta di uno degli eventi di punta dello Youth4Climate, la conferenza del clima dei giovani che ha preceduto il Pre-Cop26 e si è svolta a Milano a partire da mercoledì. In alcuni video, però, l'attivista svedese non urla slogan per l'ambiente, ma canta e balla sulle note dell'inno della sinistra.

Stando alle immagini, insomma, pare che la battaglia ecologista di Greta si sia leggermente spostata a sinistra. Ma non è tutto. Nel corso della manifestazione, come riporta Repubblica, i ragazzi hanno saltellato anche al ritmo di "Chi non salta Cingolani è". Un modo per sbeffeggiare il ministro della Transizione ecologica, con cui la Thunberg ha avuto un confronto qualche giorno fa.

Nel frattempo, davanti alla sede della Borsa ci sono ancora le tende degli attivisti di "Rise up 4 climate" e di altre sigle della "Climate justice platform". Gli ingressi a Palazzo Mezzanotte, infatti, sono stati tutti sbarrati con balaustre e reti metalliche. Sulla facciata, invece, c'è uno striscione con su scritto: "O la borsa o la vita". Infine, dopo aver bagnato le mani nella vernice rossa, i manifestanti hanno sporcato i muri del palazzo. L'intento era quello di simboleggiare gli affari sporchi di sangue.

