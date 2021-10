Milano, aereo si schianta su un palazzo: edificio e auto in fiamme, l'inferno e otto morti. Anche un bimbo

03 ottobre 2021 a

Terrore a Milano, per un incidente aereo che ha colpito la città nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica 3 ottobre. Un aereo privato da turismo Piper è precipitato nella zona di via Marignano, vicino al capolinea San Donato della linea 3 della metropolitana, alle 13.09 di domenica 3 ottobre, nei pressi della sede dell'Eni. L'aereo ha colpito in pieno un palazzo, che è stato poi divorato dalle fiamme.

Secondo quanto si apprende, il volo era decollato da Linate alla volta della Sardegna. A bordo c'erano otto persone, sette passeggeri e il pilota: sono tutti morti. Tra loro anche un bambino. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, in seguito al quale si è scatenato un rogo: il velivolo nell'impatto ha preso fuoco e il carburante a bordo ha fatto il resto.

Fortunatamente, il palazzo colpito non è abitato: all'interno non ci dovrebbero essere né vittime né persone. Il palazzo infatti è un parcheggio multi-piano. Intorno al palazzo colpito, altre abitazioni e auto in fiamme.

