Droga una coppia e stupra la donna davanti alla neonata: orrore nella Milano-bene. Choc: chi è la belva

08 novembre 2021 a

a

a

Uno sconcertante caso di aggressione sessuale a Milano: un agente immobiliare è stato arrestato con l'accusa di aver drogato una coppia con cui aveva fissato un appuntamento per vedere un box auto e aver stuprato la donna, ignorando la presenza della figlia neonata delle due vittime. Il professionista, 48 anni, lavora in uno studio di via Montenapoleone, la via più esclusiva e famosa della città, nel pieno del cosiddetto Quadrilatero della moda. L'episodio, agghiacciante, risale allo scorso 2 ottobre e ora l'uomo, finito in manette dopo le relative indagini, deve rispondere delle accuse di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

Video su questo argomento "Dopo due anni, droga dello stupro?". Senaldi durissimo: "Ciro Grillo, perché è macchina del fango"

La violenza sembrerebbe essere stata pianificata fin nei minimi dettagli. Dopo aver dato appuntamento alla coppia interessata all'acquisto, l'arrestato ha servito loro un drink in cui aveva iniettato un farmaco a base di benzodiazepine con una siringa. Il narcotizzante è stato poi ritrovato dagli inquirenti durante la perquisizione nell'abitazione dell'agente immobiliare.

"Così ci divertiamo". Alberto Genovese, non solo stupri: il terrificante messaggio nella chat

Il modus operandi e la freddezza con cui ha portato compimento il suo turpe piano fanno sospettare a chi dirige le indagini di trovarsi di fronte a uno stupratore seriale. Nei mesi scorsi infatti si sarebbero verificati casi analoghi. "Coloro che lo abbiamo incontrato accusando successivamente uno stato d'incoscienza contattino i Carabinieri", è l'invito delle forze dell'ordine alle potenziali e ignare vittime dell'agente immobiliare milanese.

Quanti soldi mette sul piatto Alberto Genovese per salvarsi: in barba agli orrori, indiscrezioni-choc dal tribunale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.