Omar Confalonieri, coppia drogata e stupro a Milano? Indiscrezioni: "In quale altra città ha colpito"

Il sospetto che potesse essere un aggressore e uno stupratore seriale c'era già, adesso salta fuori un caso che potrebbe confermarlo: l'agente immobiliare Omar Confalonieri, arrestato a Milano per aver stordito una coppia con benzodiazepine per poi violentare la donna, sarebbe collegato anche a un altro episodio di violenza. Il fatto è successo a Bergamo e riguarda una giovane narcotizzata e abusata. Gli atti del procedimento, archiviati in passato, sono stati chiesti dai pm milanesi ai colleghi bergamaschi per capire se ci sia un legame.

Nel frattempo, contro Confalonieri si sono già fatte avanti altre due ragazze. E gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire tutti i contatti dell'uomo, così da accertare se ci siano altre vittime. I coniugi rimasti vittime dell'uomo, invece, hanno raccontato di aver notato subito in lui alcune stranezze: "Speravamo che quell'aperitivo finisse quanto prima". Ai due, infatti, era venuto il sospetto che lo scopo di quell'uomo non fosse la compravendita di un box. Avrebbero iniziato ad avere dei dubbi durante il brindisi in un bar vicino alla loro casa.

"Non si parlava assolutamente della questione immobiliare - ha detto la donna agli inquirenti -. Non affrontavamo l'argomento perché avevamo notato che Confalonieri era molto strano e quindi eravamo molto a disagio, sperando che quell'aperitivo finisse quanto prima". Il 48enne comunque era già riuscito a iniettare con una siringa la sostanza nei cocktail dei due coniugi, andandosi a prendere le bevande direttamente al bancone. Lo documentano le immagini delle telecamere di sorveglianza del locale.

