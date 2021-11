Milano, i senzatetto affollano il sottopassaggio di via Sammartini. La foto e il degrado che imbarazzano Sala

10 novembre 2021 a

Scene di ordinario degrado nella Milano "progressista" di Beppe Sala. Il sindaco del Pd, rieletto da poche settimane, da Palazzo Marino da anni parla di sostegno agli ultimi, attenzione alle periferie e alle zone più "critiche" della città. Come molti cittadini sanno, però, i buchi neri, spazi letteralmente abbandonati dall'amministrazione di centrosinistra, sono sparsi un po' ovunque nell'area metropolitana. Queste foto sono state scattate all'alba, poco dopo le 5, nel sottopassaggio di via Sammartini, in zona Stazione Centrale. Decine di chlochard, disperati senza una casa, hanno passato la notte all'adiaccio, riparandosi dal freddo con vecchi sacchi a pelo e ripari di fortuna sul marciapiede, a due passi dalle auto parcheggiate. Una scena tristemente diffusa anche in altre zone del centro, fin dentro il "salotto buono"di cui ci si fa tanto vanto a sinistra, di giorno. Salvo chiudere gli occhi, di notte, su quello che accade realmente.

