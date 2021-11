Milano, travolto e ucciso in tangenziale e 20 anni? "Non un incidente", terrificante pista sulla morte di Isac Beriani

22 novembre 2021 a

Si sta ancora indagando sulla morte di Isac Beriani che stava camminando nella notte tra sabato e domenica sulla tangenziale Est di Milano. Il 20enne di origine nordafricana potrebbe essere deceduto a causa di una folle prova di coraggio. Ancora non è chiaro se il 20enne stesse camminando nel tratto tra le uscite Camm (Consorzio autostazione merci Milano) e Forlanini al buio o se abbia anche attraversato la strada. Alcuni testimoni raccontano di aver visto il ragazzo in compagnia, motivo per cui gli inquirenti non escludono abbia accettato una sfida.

A dare l'allarme verso le 3 e mezza di domenica 21 novembre è stato un automobilista. All'arrivo del 118 e della Polizia Stradale il 20enne era già in condizioni gravissime, tanto da essere prima stabilizzato ma invano, e poi trasportato d'urgenza alla clinica Città Studi. Isac ha riportato un gravissimo politrauma a capo, tronco e arti. Ad ora il conducente, che ha chiamato i soccorsi dopo averlo investito, è indagato per omicidio stradale.

Agli inquirenti ha detto di non averlo visto e di non essere riuscito a evitarlo. La polizia, che nelle indagini è coordinata dal pubblico ministero Francesco De Tommasi, vaglia anche la possibilità che il ragazzo sia stato investito da più automobili. Poco prima dell'incidente, erano arrivate anche alcune segnalazioni per la presenza di due uomini che camminavano a piedi lungo la tangenziale. Gli inquirenti stanno quindi cercando di rintracciare la persona che si trovava con lui. A complicare le indagini l'assenza di telecamere in quel tratto di strada. Della vita del ragazzo, da lungo tempo in Italia, si sa ben poco, ma il Corriere della Sera ha fatto sapere che la mamma lavora a Milano come badante, mentre il padre è tornato in Algeria per prendersi cura della nonna.

