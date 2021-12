Como, il consigliere Maurizio Traglio nudo dopo la doccia: tutto in diretta webcam durante l'assemblea comunale

22 dicembre 2021 a

Grosso imbarazzo "politico" a Como. L'assemblea comunale in smart working, con i consiglieri riuniti direttamente da casa via webcam, è stata funestata dalla distrazione di Maurizio Traglio, che ha pensato bene di sfruttare il collegamento da remoto per farsi una doccia e girare liberamente svestito, come mamma l'ha fatto, in giro per casa mentre i colleghi affrontavano i vari punti all'ordine del giorno. Forse, Traglio si era dimenticato di disattivare la videocamera, lasciando attivo solo l'audio, oppure è stato vittima di un raptus di esibizionismo insospettabile visto il suo curriculum. Sta di fatto che il consigliere a petto nudo, capelli bagnati e asciugamano pericolosamente abbarbicato alla vita, e perennemente a rischio caduta, è finito così immortalato durante l'assemblea e le immagini sono prontamente finite sui social.





Traglio non è l'ultimo arrivato nella politica comasca. Come ricorda anche Blitzquotidiano, era già stato candidato del centrosinistra per eleggere il sindaco di Como nel 2017 ed oggi è esponente di Svolta Civica. Il disastro è stato amplificato dal fatto che l’assemblea si celebrava in diretta su Youtube, rendendo fruibile la scena a tutti, ma proprio tutti coloro che avrebbero voluto curiosare sui lavori dei loro rappresentanti. E c'è già chi ironizza a tempo di record sul cambio di partito dell'improvvido e imprudente consigliere, da Svolta civica a... Doccia civica.

