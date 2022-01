Superenalotto, vince 50mila euro ma... sparisce: lo strano caso a Milano, cosa c'è dietro?

Massimo Sanvito 28 gennaio 2022 a

a

a

Manca meno di un mese. Nemmeno trenta giorni. Poi i soldi evaporeranno. Puff. E sarebbe una beffa atroce per i sei ritardatari, consapevoli o meno, che ancora non hanno bussato alla porta delle ricevitorie in cui hanno giocato le combinazioni poi risultate vincenti. Sul piatto ci sono 50.000 euro, mica noccioline. Parliamo dell'iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar "Black Week", che ha assegnato 300 premi in tre concorsi diversi, il 23, il 25 e il 27 novembre scorsi. Eppure, in Lombardia, da Brescia a Milano, passando per Como e Pavia, ci sono fortunati smemorati che rischiano di perdere il denaro. Oppure sono schivi che non vogliono dare nell'occhio e aspettano l'ultimo giorno utile? I riflettori sudi loro, però, cominciano ad accendersi sempre più potenti. Partiamo dal capoluogo di regione. A Milano, c'è qualcuno che ha vinto al bar tabacchi The Square di piazza Prealpi.

Lotteria, vince 731 milioni nel "paesino dei poveri". Gira una lettera: nome sconcertante

Ha tempo fino a lunedì 21 febbraio per incassare, altrimenti addio soldi. E a qualche chilometro dalla metropoli, a Melzo, c'è qualcun altro che ha azzeccato la sequenza giusta al tabacchi di via Vittorio Veneto: l'ultimo appello per riscuotere la vincita è il 25 febbraio. Saliamo verso nord, in provincia di Como, dove i 50.000 euro sono stati vinti a Lurago d'Erba. Precisamente al tabacchi di via Roma: c'è tempo fino al 23 febbraio. E spostiamoci anche a est, nel bresciano, dove al bar Le Rondinelle di Roncadelle (via Mattei) c'è un bel gruzzoletto che chiama senza che nessuno risponda. Dov' è il vincitore? La scadenza fissata per l'incasso è il 21 febbraio. Restiamo in zona. A Orzinuovi, il bar Milano (via Risorgimento), attende fino alla stessa data la persona baciata dalla fortuna che ancora non ha un nome un cognome. Infine Pavia città: alla tabacchera di Claudio Desa, inviale Cremona, la data ultima è il 25 febbraio. Poi chissà... La Lombardia è la regione dove si registrano più vincitori - da 50.000 euro - che ancora non si sono fatti vivi. Seguita da Sicilia con quattro anonimi, Calabria, Veneto e Campania con due, Marche, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana e Basilicata con uno. In totale 24 persone, se si considera anche una vincita online, che hanno meno di un mese di tempo per ricevere il premio che gli spetta. Se sia una tattica, quella di tirare lungo per uscire allo scoperto solo all'ultimo, non lo sappiamo. E fatichiamo anche a comprenderne le ragioni, dato che se non si vogliono perdere i soldi prima o poi bisognerà pur farsi vivi. Presto o tardi...

Gratta e Vinci, il governo rivoluziona i grattini: come viene stravolto il tagliando della fortuna

Molto più facilmente potrebbe trattarsi di smemorati che magari non si ricordano più di aver giocato e di conseguenza nemmeno accarezzano l'ipotesi di aver vinto 50.000 euro freschi freschi. E in questo caso è un bel guaio. Un guaio di quelli grossi perché le scadenze non ammettono deroghe. Passato il treno, chi lo rivede più? Roba da mettersi le mani nei capelli, per non dire altro... Chissà in quanti vorrebbero essere nella loro situazione per guadagnarsi in un secondo lo stipendio annuale di un dirigente, eppure loro hanno perso la memoria. "Black Week" ha distribuito complessivamente 15 milioni di euro ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 50.000 euro, hanno potuto distrarsi e divertirsi, ritrovando così un pizzico di serenità dopo due annidi pandemia dura e sfiancante. Da Sisal fanno sapere: «È importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all'iniziativa speciale per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, che la scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino di concorso».

"Ho vinto 136 milioni". Superenalotto, il dramma del venditore ambulante di Sulmona: errore di stampa...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.