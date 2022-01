Milano, l'avvocato dei vip e una truffa atroce: "Fregato il cliente morto", chi è questo uomo

29 gennaio 2022 a

a

a

Avrebbe fatto sparire un milione di euro, sottraendolo a un cliente defunto: per questo è indagato Michele Morenghi, che adesso rischia grosso. Di chi si tratta? Un personaggio piuttosto noto: non solo console della Sierra Leone in Italia e rettore dell’Università Pulitzer di Budapest, ma anche uno stimato avvocato civilista di Milano. In passato è stato il legale di vip come Loredana Lecciso, Alba Parietti e Lory Del Santo (estranee alla vicenda).

Superenalotto, vince 50mila euro ma... sparisce: lo strano caso a Milano, cosa c'è dietro?

I soldi al centro dell'indagine condotta dalla procura di Milano, come spiega il Giorno, sarebbero finiti in una società immobiliare con sede nella capitale ungherese controllata da un suo prestanome. Quest'ultimo, Egidio Leuteri, un 77enne residente a Budapest, è indagato per violazioni fiscali, appropriazione indebita e autoriciclaggio. La "vittima", il cliente defunto a cui sarebbero stati sottratti i soldi, si chiamava Mario Bagnato ed era il titolare di diverse sale bingo nella Bergamasca, morto nell'ottobre 2020.

Milano? Aggressioni, vandalismo e pestaggi ovunque: ma quanto è bello far finta di nulla...

"L’immobiliare di cui era titolare Bagnato - sottolinea il quotidiano milanese - aveva debiti tributari e cartelle esattoriali in ballo per poco meno di 2 milioni di euro". Poco prima della morte della vittima, l’avvocato Morenghi avrebbe messo in piedi l’operazione ora scoperta dalla Procura. Operazione che ha portato ad assegnare le quote della società a un'altra società ungherese controllata dal suo prestanome Egidi. Perché mai questa mossa? Probabilmente per "ostacolare il pieno soddisfacimento della pretesa fiscale" da parte dell’Erario. Secondo una prima ricostruzione, l'avvocato prima avrebbe aiutato il suo cliente a "sottrarre la sua società al pagamento" dei debiti attraverso il trasferimento delle quote alla società ungherese. Poi, a seguito della morte dell'imprenditore, sarebbe andato avanti da solo.

Elena Cattaneo, la senatrice a vita aggredita in stazione: rapinata e scaraventata a terra, ricoverata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.