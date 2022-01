Robinho, l'ex del Milan condannato per stupro di gruppo: "Richiesta di estradizione", verso 9 anni di carcere

31 gennaio 2022 a

a

a

Grossi guai in vista per Robinho, l'ex attaccante brasiliano di Santos, Manchester City, Real Madrid e Milan, con cui vinse da protagonista l'ultimo scudetto rossonero nel 2011. La procura di Milano spiccherà nei prossimi giorni il mandato di arresto internazionale e la richiesta di estradizione nei suoi confronti dopo la condanna in via definitiva a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo. La Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso della difesa del calciatore, oggi 38enne. Prima di inviare gli atti al ministero della Giustizia, deputato a inoltrare la richiesta di estradizione al Brasile, il magistrato dell'esecuzione penale dovrà adempire ad alcuni accertamenti tecnici, tra cui la conferma dell'identità di Robinho.

La sentenza di appello è stata emessa il 10 dicembre 2020: secondo la ricostruzione, Robinho e un amico co-imputato era stato protagonista insieme ad altri conoscenti mai identificati di una violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza albanese, il 22 gennaio 2013. Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, il brasiliano e i suoi amici avevano fatto bere la giovane fino a condurla in uno stato di incoscienza, per poi aver abusato di lei a turno nel guardaroba di un locale notturno della movida a Milano Nord, in zona Bicocca: la comitiva si era riunita per festeggiare il 23esimo compleanno della ragazza, che già conosceva l'ex nazionale brasiliano, alla presenza anche di due amiche della vittima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.