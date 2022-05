Striscia la Notizia, "chi sono davvero le donne che chiedono l'elemosina in metro": rivelazione inquietante

19 maggio 2022 a

Borseggiatrici in azione nella metropolitana di Milano. A Striscia la notizia l'inviato del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, torna sul ben noto luogo del delitto. "Sono mesi che vi facciamo vedere come queste signore dalla mano lesta rubano indisturbate. E anche quando vengono fermate dalla Polizia e arrestate dopo qualche ora sono già fuori".

Questo perché, ricorda lo storico volto del tg fondato e diretto da Antonio Ricci, la Procura di Milano ha emesso due circolari in cui si chiede alle forze dell'ordine di sospendere l'esecuzione delle condanne definitive (in caso di donna incinta o di madre di infante, praticamente la condizione corrente di queste borseggiatrici). In questo caso, dunque, il condannato verrà lasciato in stato di libertà in attesa che il magistrato, al quale dovrà essere trasmesso i vlerbale, valuti il da farsi. Considerato lo stato in cui versa la giustizia italiana, tempi biblici.





Ora, ricorda Staffelli, a Milano si starebbe diffondendo un nuovo modo di rubare. "Mi trovavo in una pizzeria in zona Loreto - racconta una ragazza - quando una giovanissima con un neonato è entrata e ha appoggiato un foglietto per chiedere l'elemosina. Quando lo ha ripreso ha sottratto anche il mio telefono".

Le telecamere di Striscia, poi, riprendono le borseggiatrici in azione sui vagoni della metro. Tra tecniche per distrarre le vittime, le sentinelle che fingono di mendicare ma che in realtà hanno il compito di avvistare le forze dell'ordine. "Non chiedono l'elemosina, sono i pali", chiosa Staffelli invitando tutti a tenere gli occhi aperti.

