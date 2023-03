Milano, si spaccia per endocrinologa ma non è laureata: scandalo in ospedale

22 marzo 2023 a

Fingeva di essere un'endocrinologa ma non era laureata: sarebbe successo nel centro medico Santagostino. L'azienda sanitaria ora avrebbe denunciato la donna alla Procura della Repubblica di Milano. Il finto medico - come si legge su Repubblica - avrebbe prodotto documenti e curricula falsi, così come falsi profili su social come LinkedIn, e si sarebbe appropriata del numero di registrazione all'albo dell'Ordine dei medici di una sua omonima.

Pare che la donna fosse nel periodo di prova, propedeutico all'assunzione. E sarebbe stato proprio prima di procedere in via definitiva con la stabilizzazione lavorativa, che il Santagostino avrebbe effettuato delle ulteriori verifiche su di lei. Di qui la denuncia.

"La nostra priorità assoluta è la salute dei nostri pazienti e per questo stiamo verificando ogni loro esigenza - ha spiegato Luca Foresti, Ceo di Santagostino -. Abbiamo poi immediatamente informato tutte le altre istituzioni che venivano chiamate in causa dai documenti falsi per informarle e aiutarle a difendere il loro nome in giudizio. È una vicenda in cui siamo parte lesa".