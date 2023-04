Milano, ciclista travolta e uccisa da una betoniera. L'autista: "Uccidetemi"

20 aprile 2023 a

Tragedia in centro a Milano, dove una donna di 39 anni è morta dopo essere stata travolta da una betoniera. La vittima era a bordo di una bicicletta e al momento dell’impatto fatale si trovava in corso di Porta Vittoria, all’incrocio con via Sforza. Immediato l’intervento sul posto del personale del 118, ma per la 39enne non c’è stato nulla da fare.

La polizia locale si è occupata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica: la betoniera ha investito la ciclista in direzione piazza Cavour. Il conducente del mezzo pesante è un uomo di 53 anni, che si è subito fermato per prestare soccorso. È stato affidato al personale del 118, essendo in evidente stato di choc. Un testimone ha reso conto della disperazione dell’autista, che incredulo davanti agli agenti della polizia locale avrebbe esclamato quanto segue: “Ho ucciso una persona, uccidetemi”.

L’uomo è rimasto illeso, mentre per la donna non c’è stato nulla fare. L’autista proveniva da via Sforza in svolta a destra verso corso di Porta Vittoria: dopo l’incidente tragico è stato sottoposto ai test di droga e alcol, risultando negativo in entrambi i casi. L’uomo è stato affidato al personale medico ed è stato portato in ospedale per dei controlli.