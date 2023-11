Milano sott'acqua, altroché cambiamento climatico. Qui è tutta colpa dei verdi

01 novembre 2023 a

A Milano il Seveso è esondato allagando le strade della zona Nord della città. Ma come spiega Lorenzo Mottola in un articolo su Libero non è un problema di cambiamento climatico perché le inondazioni si verificano da cinquant’anni e ogni volta che piove copiosamente il Seveso straborda. La colpa è piuttosto degli ambientalisti che hanno sempre osteggiato la realizzazione delle vasche. La sinistra nel 2010 sparava a zero sull'allora sindaco di Milano Letizia Moratti, poi ha governato dodici anni senza risolvere nulla.

