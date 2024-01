Pasta in bianco? Social impazziti: "Dove la vendono a 26 euro"

24 gennaio 2024 a

a

a

Pasta in bianco a 26 euro. Tutto vero, accade in un noto ristorante di Milano. Da ore sta facendo il giro del web un video pubblicato su TikTok. Qui si vede il piatto che viene mantecato dalla cameriera davanti alla telecamera e servito alla cliente, che filma soddisfatta. "La pasta che sta facendo impazzire i milanesi", scrive l'utente, che con il filmato ha scatenato la polemica.

La ricetta? "Un fusillone, che viene cotto nel brodo di parmigiano, che andiamo a completare con un estratto del siero ed eseguiamo la mantecatura, formando una cremina intorno alla pasta", spiega la ragazza. Nessuna aggiunta, insomma, è "solo pasta e parmigiano. È saporita". Ma le critiche non sono mancate. Migliaia i commenti negativi: "Come diceva Wanna Marchi, i co***oni vanno incu***i". E ancora: "Solo a Milano se la possono mangiare", "pagare così tanto per una pasta in bianco è da fessi", "ma è un ristorante o un ospedale?".

"C'è parcheggio?". Prenotano al ristorante e arrivano con 4 elicotteri: dove atterranno, clamoroso a Modena

Del caso si era già parlato mesi fa, con lo chef del bar-ristorante dell'Hotel Portrait 10_11 in via Sant'Andrea che si giustificava spiegando la sua ricetta: "La cuocio in un brodo che facciamo con le croste. Il brodo prima lo filtro, la parte solida la lavoriamo per ottenere la parte croccante del piatto, mentre il brodo viene fatto decantare in modo che la parte solida, quella grassa e quella liquida si separino. Nell’acqua ottenuta cuocio la pasta al dente e poi la manteco con la parte grassa, quasi una panna, al momento", diceva Alberto Quadrio.