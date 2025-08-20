In sei mesi sui treni Mi-Co undici episodi di vandalismo. E ora i droni li pattuglieranno

Decisamente un record negativo: undici episodi di vandalismo in soli sei mesi. Questo il triste primato dei convogli Trenord in servizio sulla frequentata Chiasso Como - Milano, e viceversa. Nel dettaglio si tratta di vetri in frantumi, sedili divelti o distrutti, graffiti di ogni dimensione e colore, danni rilevanti agli arredi, tendine parasole strappate. Tra i luoghi dove le carrozze vengono deturpate, in questo lasso di tempo, compare la stazione di Chiasso, con quattro segnalazioni e la vicina Como San Giovanni con il medesimo numero, mentre in testa alla classifica lombarda svetta Milano Porta Garibaldi per episodi denunciati.



Sui provvedimenti da prendere e le azioni per arginare il fenomeno, l’azienda di trasporti meneghina sottolinea come, dove non fossero presenti impianti fissi di videosorveglianza, «si sta valutando con i gestori dell’Infrastruttura la possibilità dell’utilizzo di droni a cavo e/o torrette mobili, in grado di monitorare da remoto le aree più esposte e attivare automaticamente le pattuglie di vigilanza in caso di intrusione o attività sospette». Ci si rivolge, chiedendo un gentile aiuto, alla tecnologia, anche la più innovativa, tipo «l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, impiegati per l’analisi video post -evento». Questi strumenti permettono di annotare automaticamente i particolari rilevanti delle immagini e di ricercare i responsabili di simili atti di devastazione, che nella maggior parte dei casi continuano a farla franca. Tra le linee di Trenord decisamente colpite pure la Brescia – Milano e la Treviglio – Milano – Varese. Infine una dato curioso, ma assai indicativo: lo scorso anno sono stati ripuliti oltre 270mila metri quadrati di graffiti...