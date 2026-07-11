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Cornaredo, incendio alla Polirecuperi srl: Vigili del Fuoco al lavoro

sabato 11 luglio 2026
Cornaredo, incendio alla Polirecuperi srl: Vigili del Fuoco al lavoro

1' di lettura

Squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate dalle 17.30 per un incendio scoppiato all'interno della Polirecuperi srl in via Galilei 63 a Cornaredo. Circa 2000 mq di superficie della società specializzata nella gestione dei rifiuti riciclabili, sono stati interessati dalle fiamme. Le squadre dei soccorritori, giunti sul posto con sei mezzi provenienti dai vicini distaccamenti di Rho, Legnano, Corbetta e Inveruno hanno circoscritto nel giro di poco tempo le fiamme mettendo in sicurezza l'area. Da poco sono cominciate le operazioni di bonifica. Non risultano persone coinvolte e non sono al momento chiare le cause che hanno scatenato l'incendio.

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cornaredo

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