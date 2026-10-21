Il caso del Parco di Via Rovigno: tutto pronto, ma il Comune fa lo gnorri

Un parco pubblico terminato e collaudato, ma ancora inaccessibile ai cittadini. È la situazione del nuovo spazio verde di via Rovigno, realizzato nell’ambito degli oneri di urbanizzazione legati alla costruzione di un condominio attualmente in fase di ultimazione.

L’opera è stata completata nell’aprile 2026 e collaudata l’11 maggio. Da allora, tuttavia, il parco non ha ancora aperto i cancelli, nonostante sia pronto per essere utilizzato dalla cittadinanza.

A bloccare l’apertura sarebbe un passaggio amministrativo ancora in sospeso: la redazione del verbale di presa in consegna dell’opera pubblica da parte degli uffici comunali, con contestuale riconsegna al soggetto attuatore per la manutenzione prevista nei successivi cinque anni.

Secondo quanto segnalato a Libero, nonostante i ripetuti solleciti, a distanza di circa sei mesi il documento non sarebbe ancora stato predisposto. Nel frattempo, l’operatore privato avrebbe completato gli interventi richiesti, presentato le garanzie e le coperture assicurative previste e avviato regolarmente la manutenzione dell’area verde. Una situazione che solleva interrogativi sui tempi della macchina amministrativa e sulla gestione delle opere pubbliche già ultimate. Il risultato, nel frattempo, è un parco che potrebbe essere a disposizione del quartiere, ma che rimane chiuso in attesa del completamento delle procedure burocratiche.

A pagare le conseguenze dello stallo sono soprattutto i residenti, che non possono ancora usufruire di un nuovo spazio destinato alla socialità e al tempo libero. Le lamentele dei cittadini si aggiungono così alle richieste di chiarimento sui motivi del ritardo. Resta da capire quando verrà completato l’iter necessario e quando, finalmente, il parco di via Rovigno potrà aprire le porte alla comunità.