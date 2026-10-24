Folgore a Milano: 500 militari dell'Esercito schierati per rafforzare l’operazione "Strade Sicure"

Nell'ambito del potenziamento del dispositivo di sicurezza, il Ministero della Difesa ha schierato a Milano 500 militari dell'Esercito Italiano alla luce dei recenti avvenimenti registrati in città. La Difesa risponde con uomini e capacità operative. L’obiettivo è rafforzare la presenza dello Stato, sostenere concretamente il lavoro delle Forze dell’Ordine e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Il potenziamento è affidato a personale della Brigata paracadutisti “Folgore”, cui spetta il comando dell’unità che si affianca al Raggruppamento Lombardia, già operativo nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. L’impiego, concordato con il Ministero dell'Interno, coordinato dalla Prefettura di Milano e attuato dalla Questura, è finalizzato a intensificare la vigilanza nelle aree più sensibili per garantire la sicurezza e a rafforzare il controllo del territorio, in collaborazione con le Forze di polizia.

Le attività prevedono presidi fissi e pattugliamenti mobili nel centro storico e nelle principali aree sensibili, con squadre di militari dotate di veicoli protetti. Sarà inoltre garantita una capacità in prontezza, per assicurare una risposta tempestiva in caso di necessità. Un dispositivo più contenuto sarà impiegato anche nelle stazioni ferroviarie individuate come principali punti di afflusso.

I militari opereranno con le stesse prerogative giuridiche previste per il personale già impiegato nell’operazione “Strade Sicure”. Grazie alla capacità di rapido dispiegamento della Brigata “Folgore” e all’esperienza del proprio personale, la Difesa ha assicurato l’arrivo dei militari in tempi ristrettissimi, contribuendo al rafforzamento del presidio del territorio, al supporto delle Forze dell’ordine e alla sicurezza dei cittadini.