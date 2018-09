Le nozze tra la Ferragni e Fedez: chi rosica di più. Tutti i segreti dell'atteso Ferragnez Day

Chiara Ferragni e Fedez: troppo belli e ricchi per gli invidiosi. Due icone dal successo cosmico che influenzano il mondo e respirano moda, lusso, rap e business più dell' ossigeno. Amate e imitate, ma anche criticate e disapprovate. I rosiconi potranno lanciare le loro miserabili frecciatine di stizza e bile contro la coppia, ma non riusciranno a cambiare le cose. Le nozze si faranno.

Chiara Ferragni e Fedez (o meglio Federico Leonardo Lucia) si sposeranno oggi in Sicilia, a Noto, capitale del Barocco siciliano, superblindata come in occassione del G8, con Alitalia che per l' occasione ha messo a disposizione un aereo privato con tanto di poltrone e kit personalizzati per gli invitati (supervip, un nome fra tutti: Paris Hilton). La cerimonia-evento e festa in stile Coacella diventeranno un documentario, non un banale filmino (udite udite) e i regali, tutti, andranno in beneficienza.

Mentre ieri si è cercato di garantire l' anonimato agli ospiti atterrati sull' isola, con prenotazioni in codice negli hotel, persino sulla luna si organizzavano per vedere la cerimonia in streaming. I festeggiamenti in pompa magna sono iniziati ieri sera con un party nella suggestiva location di Palazzo Nicolaci. Ma passiamo alle cose serie: Ferragni, la donna più invidiata del pianeta - che riceve cifre da capogiro solo per indossare un capo o una borsetta - oggi potrà finalmente scivolare dentro il suo candido «abito dei sogni», come lei stessa ha dichiarato, che Maria Grazia Chiuri, stilista di Dior, ha realizzato per lei.

Per approfondire leggi anche: La mamma di Chiara Ferragni: il dramma segreto di mia figlia



GEMELLI PREZIOSI - Fedez, invece, che si presenterà a Palazzo Ducezio, in anticipo di qualche minuto, come detta la tradizione, metterà lo smoking firmato Versace (come il piccolo Leon) e «la camicia con i gemelli», ha sottolineato il rapper. Probabilmente non ne hanno visti molti di bottoncini preziosi i suoi polsini. Federico infatti non è mai salito sul palco dei concerti con una camicia: lui preferisce le magliette a mezze maniche per ostentare i numerosi tatuaggi colorati.

Ad Alberta Ferretti il compito di agghindare con tessuti ecosostenibili le sei damigelle che arriveranno dietro alla sposa nel Salone degli Specchi del Comune: non sarà il sindaco a celebrare il rito civile, ma un amico della coppia. Come i Brangelina (Pitt e Jolie) anche Fedez e Chiara sono stati ribattezzati i Ferragnez. Come la coppia del cinema, hanno costruito un impero, seppur su basi sensibilmente diverse. E hanno tutto il tempo di costruire la famiglia numerosa e tutto il resto. Intanto la giovane di Cremona, 30 anni appena, i primi mattoncini alla sua solida realtà li ha messi.

Nonostante l' effimero mondo del lusso e della moda, dell' armadio stipato di vestiti costosissimi che le fruttano denaro a fiumi, lei ha scelto l' abito bianco, di pronunciare «sì, lo voglio... in salute e in malattia... finché morte non ci separi».



CONVIVENZA - Non ha rincorso la libertà come molte sue colleghe che hanno preferito l' instabile convivenza. Ha scelto la tradizione, di avere un figlio e di sposarsi con il comunista col Rolex. Apparentemente anticonformista, il rapper milanese di 28 anni con un grosso fiuto per gli affari, non ha avuto paura di mostrare il suo lato romantico quando si è inginocchiato di fronte all' amata (e a migliaia di persone che erano sotto il palco dopo il concerto) per offrirle l' anello in segno di promessa. Anche lì gli invidiosi hanno espresso il loro meschino pensiero: è solo pubblicità non arriveranno mai alle nozze.

E invece i due fidanzatini hanno costruito il loro nido d' amore, all' altezza delle loro possibilità: un attico a cinque stelle megatecnologico (crepi l' avarizia). Insieme alla casa, hanno condiviso con i fan momento per momento le loro giornate con il piccolo Leon appena nato, comunciando al mondo intero il loro legame profondo. Ecco, questo è quello che dovrebbe far vibrare le corde dei rosiconi, non tanto i soldi, gli abiti, il successo, ma i sentimenti e la condivisione dei Ferragnez.

Perché quello che gli unisce non è solo il conto in banca milionario, ma è molto di più. Gli invidiosi che ne sanno, concentrati come sono a sparlare degli altri, non hanno tempo per vivere gli affetti sinceri.

di Daniela Mastromattei