Dopo che la Lega ha ottenuto la dilazione dei pagamenti per i rimborsi elettorali per i quali è stata condannata dal tribunale di Genova, la memoria è collettiva è volata al grande caso storico che tanto somiglia a quello del Carroccio: la spalmatura del debito della Lazio ottenuta da Claudio Lotito nel 2005. All'epoca l'europarlamentare Matteo Salvini aveva polemizzato con Lotito e la Lega calcio, partecipava alle manifestazioni per contestare quel favore del fisco al club biancoceleste: "I cittadini del Nord sono contrari a qualsiasi ipotesi di decreto spalmadebiti per le società di calcio - aveva tuonato Salvini - nessuno sconto ai signori del pallone".

La Lazio aveva goduto della legge del 2002 che le permise di dilazionare in 23 anni gli oltre 140 milioni non pagati da Cragnotti e poi da Capitalia all'Agenzia delle entrate. Nell'epoca di "Roma ladrona", la norma spalmadebiti per la Lega sembrava un affronto insopportabile, e quindi giù con cortei, strioscioni e proteste.

Situazioni simili, ma con pochissime analogie, come chiarisce lo stesso Lotito al Tempo: "Io pago il debito fatto da altro e verso ogni anno 6 milioni di euro, peraltro sempre in anticipo. Pungolato per tutto il giorno, Lotito a un certo punto ha ceduto a un filo di polemica, quando su Repubblica ha accennato a uno sfogo: "Gli attacchi di Salvini alla Lazio sono stati incoerenti". Il patron della Lazio evita comunque di far polemica e stempera: "E comunque erano soldi che non erano stati versati. La vicenda di Salvini e della Lega è completamente diversa".