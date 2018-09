Anche Gino Paoli, genovese d'eccezione, si scaglia contro il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Intervistato da Rai Radio 1, il cantautore sbeffeggia l'idea del ponte vivibile: "Sì, deve essere bellissimo mangiare mentre passano i camion col rimorchio..." E poi continua: "È una stronzata. Quando uno si mette in competizione col più grande architetto del mondo (Renzo Piano) vuol dire che è un cretino". Il cantante si riferisce alla dichiarazione che Toninelli ha rilasciato qualche giorno fa alle telecamere, nella quale auspicava "la trasformazione del ponte come luogo di incontro in cui le persone si ritrovano, in cui le persone possono vivere, possono giocare, possono mangiare...".

Gino Paoli, ospite del programma Un Giorno da Pecora, ha parlato del progetto di Renzo Piano per la ricostruzione del ponte crollato a Genova il 14 agosto: "Il progetto di Piano per il ponte Morandi è fatto con lo spirito di un genovese, con tanti piloni piccoli, sarà un ponte che ha leggerezza, perché Renzo cerca di dare all'opera lo spirito del luogo. A chiamare Piano sono stati Toti e Bucci, questo mi conforta".

Appena i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari provocano Paoli chiedendogli se ha votato per i pentastellati, il cantautore non esita a rispondere: "Mi sta insultando? Cosa?". Insomma, abbiamo capito che il cantautore non ama il governo, ma chi preferirà meno tra Di Maio e Salvini? "E' un bel match, Salvini è furbo e l'altro no, non riesce assolutamente a sostenere il confronto con Salvini". E alla coppia Paoli dedica anche la canzone "Senza Fine".