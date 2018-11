Secondo l'improponibile Alessandro Di Battista i giornalisti sono delle "puttane". Una porcata alla quale risponde, tra gli altri, anche Alessandro Sallusti su Il Giornale. "Non mi offendo, in fondo quello della prostituta è il mestiere più antico del mondo e il più delle volte è socialmente più utile di quello del politico. E soprattutto più leale e onesto perché la prostituta onora sempre la prestazione pattuita, a differenza del partito di Di Battista e Bonafede che, per esempio, in Puglia chiese i voti promettendo la chiusura dell'Ilva e del Tap e una volta al governo ha fatto l'esatto opposto".