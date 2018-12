"Not in my name". Così sul suo sito online, Enrico Mentana, commenta la scelta del "Financial Times", il prestigioso quotidiano finanziario inglese, di proclamare George Sorors "Man of the year" ("Uomo dell'anno") per il 2018. "Soros - si legge su "Open" - è l'emblema assoluto di coloro che i sovranisti - non solo in Ungheria - combattono: un finanziere speculativo, nemico giurato dei russi per aver favorito a suon di miliardi i movimenti filo-occidentali in Ucraina e non solo, favorevole all'immigrazione e finanziatore delle Ong, e per di più, aggravante per molti sovranisti di destra, di religione ebraica". E ancora: "Ecco, in qualche modo la decisione del Financial Times accoglie il punto di vista dei sovranisti, lo fa proprio senza che nessuno nel mondo della finanza abbia mai considerato davvero Soros come un suo punto di riferimento, figuriamoci il suo campione".