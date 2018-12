Massimo Boldi vive un momento sentimentalmente delicato. La sua ex compagna, Loredana, lo aveva tradito e abbandonato.

Archiviato definitivamente questo legame, Massimo Boldi si è raccontato a La Zanzara, su Radio 24, come riportato anche da Dagospia, partendo dalla sua ex: “Sono ancora un po’ triste. Ci contavo e invece mi ha fregato, ho preso una fregatura. Esco con tante ragazze e mi voglio ancora divertire. Farò la fine di Charlie Chaplin, finirò la carriera e la vita con una donna giovane”. "Il Viagra? Certo che lo uso", ha concluso Cipollino. Poi si corregge su Twitter: "Milioni di uomini in tutto il mondo usano il VIAGRA. Durante una intervista radiofonica con Giuseppe Cruciani ho ammesso di farne uso pure io. Ebbene non è esatto. Io uso il LEVITRA. Il VIAGRA è acqua fresca".

