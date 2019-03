Luisella Costamagna ha le idee molto chiare sulla questione Tav. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la giornalista ritiene che la questione più calda delle ultime ore sarà l'occasione per un rimpasto nell'esecutivo. Se da un lato Matteo Salvini si sente autorizzato ad alzare la voce sul fronte Tav perché forte dei consensi, Luigi Di Maio deve rimediare all'emorragia elettorale emersa con le ultime regionali di Abruzzo e Campania.

Secondo la conduttrice però il leader 5s "Non può cedere proprio sul Tav, perché sul 'No' al tunnel il Movimento 5 Stelle si gioca un pezzo importante della propria identità, già messa a dura prova più volte in questi primi mesi di governo". Più intransigente, invece, la posizione della Costamagna su Salvini e la sua ferma volontà nella realizzazione dell'opera: "Non era stato proprio lo stesso Salvini a dire: Aspettiamo l'analisi costi-benefici per prendere una decisione? Be', l'analisi c'è stata e ha bocciato l'opera, per cui deve accettarlo." E, spezzando una lancia a favore dei grillini ha aggiunto, "Salvini deve essere leale ai patti come lo sono stati i 5 Stelle sul caso della nave Diciotti e su molto altro. E allora il governo non cadrà".