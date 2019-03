Chef Rubio per una volta ha evitato di attaccare Matteo Salvini per sparare un clamoroso siluro contro i suoi colleghi cuochi che vanno in televisione. Intervistato dal Fatto quotidiano, l'ex rugbista ha criticato "chi si mette su un piedistallo a giudicare" e i concorrenti dei reality di cucina: Da cog*** andare in tv per gareggiare sul cibo".

Quel che però proprio non riesce a mandare giù è il mondo degli chef star tv: "Estremamente debole, falso, grottesco... eppure a tutti va bene così, si finge, ci si mette una maschera. Per fortuna - ha aggiunto - li frequento poco e non vado quasi mai negli studi". Secondo chef Rubio le apparenze ingannano tantissimo: "Per cercare di mantenere un equilibrio, nei programmi culinari si finge letizia. E sì, ancora molti pippano".