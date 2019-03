Si apre il discusso Congresso mondiale delle famiglie a Verona. E dopo le polemiche dei giorni scorsi sollevate da chi vuol tappare la bocca al fronte anti-aborto, ecco quella legata al feto di gomma distribuito come gadget. Il clima, insomma, rimane infuocato. E sulle polemiche che colpiscono il congresso, su Twitter, interviene Vittorio Feltri. Dritto al punto, come sempre nessun giro di parole. Scrive il direttore di Libero: "Il convegno sulla famiglia che si svolge a Verona è osteggiato dai gay e generi affini, i quali non hanno ancora capito che tutta l'umanità è venuto al mondo grazie alla vagina e a un pene che l'ha fecondata. L'ano, per quanto rispettabile, non ha mai procreato", conclude il direttore. Difficile smentirlo.

Di seguito il tweet di Vittorio Feltri: