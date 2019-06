A Non è l'Arena di Massimo Giletti, la domenica sera su La7, ospite in collegamento c'è Matteo Salvini. E il leader della Lega non si spende soltanto su politica e sulle beghe del governo. Ma anche su Papa Francesco. Negli ultimi giorni, infatti, si è tornati a parlare, e parecchio, del fatto che il Pontefice avrebbe a più riprese rifiutato un incontro con il vicepremier leghista. Se ne è tornato a parlare perché dopo il botto del Carroccio alle Europee, Bergoglio starebbe riconsiderando la sua posizione. E proprio di queste indiscrezioni parla Salvini, il quale sottolinea: "Io leggevo cose surreali sui giornali. Io non ho mai chiesto un incontro con il Papa, ne sarei onorato, ho solo da imparare. Semplicemente non mi è stato negato perché non mi è stato chiesto", ha concluso il ministro dell'Interno.