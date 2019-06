Alessia Marcuzzi, schiaffo alla miseria: quanto spende per una notte nella masseria di lusso

Alessia Marcuzzi, conduttrice Mediaset, si gode una vacanza in Puglia con la figlia Mia. E non sceglie un posto a caso, ma Borgo Egnazia, restor extra lusso a Savelletri, Fasano, dove una camera costa mille euro a notte.

Borgo Egnazia, meraviglioso resort tra la Valle d’Itria e il Mar Adriatico, tra i più suggestivi al mondo, ha ospitato negli ultimi anni vari vip internazionali, come Madonna ad esempio. Ma la lista è lunghissima. Alessia condivide la sua esperienza sul profiko Instagram. Foto di lei in pareo e piedi scalzi e della figlia che fa il bagno in piscina. Beate loro.