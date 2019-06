Negli ultimi giorni, David Parenzo ha sdoganato l'imitazione del professor Antonio Maria Rinaldi, fresco di elezione all'Europarlamento a Bruxelles con un clamoroso numero di preferenze tra le file della Lega. Già, a David resta soltanto il dileggio di fronte all'avanzata del pensiero euro-critico, rappresentato alla perfezione da Rinaldi. Insomma, mentre Parenzo perde tempo nel tentativo di far ridere, il professore non perde tempo e si mette al lavoro. Lo dimostra anche con una fotografia rilanciata sul suo profilo Twitter, in cui, sorridente, si fa ritrarre di fronte al Parlamento europeo, sua nuova casa. In calce, il commento: "Ormai sono bruxellese!", con diverse bandierine italiane per ricordare come la sua prima bandiera resti sempre il tricolore. Con buona pace di Parenzo che, probabilmente, rosicherà assai nel vedere Rinaldi laddove si muovono i fili della politica continentale.

